Одно из неизвестных чисел на 12 больше другого. Если меньшее число разделить на 7, а большее разделить на 5, то первое частное будет на 4 меньше второго частного. Найти эти числа.

Алгебра

Одно из неизвестных чисел на 12 больше другого. Если меньшее число разделить на 7, а большее разделить на 5, то первое частное будет на 4 меньше второго частного. Найти эти числа.

Автор: Гость