Одно из неизвестных чисел на 12 больше другого. Если меньшее число разделить на 7, а большее разделить на 5, то первое частное будет на 4 меньше второго частного. Найти эти числа.

Алгебра
Одно из неизвестных чисел на 12 больше другого. Если меньшее число разделить на 7, а большее разделить на 5, то первое частное будет на 4 меньше второго частного. Найти эти числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=y+12 y/7+4=x/5 5y+140=7x 5y+140=7y+84 2y=56 y=28 x=40
Гость:
x=y+12 y/7=x/5-4   y/7=(y+12)/5-4 |*35 5y=7(y+12)-140 5y=7y+84-140 -2y=-56 y=28   x=28+12 x=40  
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