В сосуде нагрели воду. Можно ли сказать что внутренняя энегрия воды увеличилась? Можно ли сказать что воде передано некоторое количество теплоты? Ответ поясните.

Физика
В сосуде нагрели воду. Можно ли сказать что внутренняя энегрия воды увеличилась? Можно ли сказать что воде передано некоторое количество теплоты? Ответ поясните.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В воде увеличилась энергия,так как её нагревают.Да,воде передана некоторая часть теплоты,так как при нагреве воде передали часть теплоты.
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