В сосуде нагрели воду. Можно ли сказать что внутренняя энегрия воды увеличилась? Можно ли сказать что воде передано некоторое количество теплоты? Ответ поясните.

Физика

В сосуде нагрели воду. Можно ли сказать что внутренняя энегрия воды увеличилась? Можно ли сказать что воде передано некоторое количество теплоты? Ответ поясните.

Автор: Гость