Запишите фрмы родительного падежа множественного числа следующих имён существительных: кочерга, полотенце, ясли, будни, гостья, болгарин, сабля, чулки, туфля, мандарин.
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Запишите фрмы родительного падежа множественного числа следующих имён существительных: кочерга, полотенце, ясли, будни, гостья, болгарин, сабля, чулки, туфля, мандарин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кочерег,полотенец,ясель,будней,гостей,болгаринов,сабель,чулок,туфель,мандаринов
Гость:
Род.п мн.ч кочерёг полотенец ясель будней гостей болгар сабель чулок туфель мандаринов
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