Из натуральных чисел вычеркнуть все числа, которые являются квадратами или кубами целых чисел. Какое из чисел стоит на сотом месте

Алгебра

Из натуральных чисел вычеркнуть все числа, которые являются квадратами или кубами целых чисел. Какое из чисел стоит на сотом месте

Автор: Гость