Из натуральных чисел вычеркнуть все числа, которые являются квадратами или кубами целых чисел. Какое из чисел стоит на сотом месте
Алгебра
Из натуральных чисел вычеркнуть все числа, которые являются квадратами или кубами целых чисел. Какое из чисел стоит на сотом месте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первые точные квадраты 1, 4,9, 16,25,36,49, 64, 81, 100, 121,(144),... первые точные кубы 1, 8, 27, 64, (125),... обьединяя 1,3,8,9,16,25,27, 36,49,64, 81, 100, 121,... это числа которые мы викинем от 1 до 121 чисел 13 осталось 121-13=108 чисел 108 число 120 107 число 119 106 число 118 105 число 117 104 число 116 103 число 115 102 число 114 101 число 112 100 число 111 ответ: 111
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