укажите способы образования следующих слов: безысходность, раздумать, преследование, по-дружески, предзимье, зелень.
Русский язык
укажите способы образования следующих слов: безысходность, раздумать, преследование, по-дружески, предзимье, зелень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
безысходность - суффиксальный , раздумать - приставочный, преследование - суффиксальный, по-дружески - приставочно-суффиксальный, предзимье - приставочно-суффиксальный, зелень - бессуффиксный. Если сомневаетесь в моем ответе, могу указать слова, от которых образованы данные.
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