укажите способы образования следующих слов: безысходность, раздумать, преследование, по-дружески, предзимье, зелень.

Гость: Гость:

безысходность - суффиксальный , раздумать - приставочный, преследование - суффиксальный, по-дружески - приставочно-суффиксальный, предзимье - приставочно-суффиксальный, зелень - бессуффиксный. Если сомневаетесь в моем ответе, могу указать слова, от которых образованы данные.