укажите способы образования следующих слов: безысходность, раздумать, преследование, по-дружески, предзимье, зелень.

Русский язык
укажите способы образования следующих слов: безысходность, раздумать, преследование, по-дружески, предзимье, зелень.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
безысходность - суффиксальный , раздумать - приставочный, преследование - суффиксальный, по-дружески - приставочно-суффиксальный, предзимье - приставочно-суффиксальный, зелень - бессуффиксный.   Если сомневаетесь в моем ответе, могу указать слова, от которых образованы данные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
мини-сочинение о лени или об уважении
Ответить
Алгебра
Из натуральных чисел вычеркнуть все числа, которые являются квадратами или кубами целых чисел. Какое из чисел стоит на сотом месте
Ответить
Русский язык
Запишите фрмы родительного падежа множественного числа следующих имён существительных: кочерга, полотенце, ясли, будни, гостья, болгарин, сабля, чу...
Ответить
Геометрия
Разность двух углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равна 42 градуса. Найдите все образовавшиеся углы.
Ответить
Алгебра
Из пункта М в пункт N, находяшийся на расстоянии 4,5 км от пункта М, вышел пешеход. Через 45 мин вслед за ним выехал велосипедист, скорость которог...
Ответить