Введите здесь содержание задания...что больше- 320 см или 3м 20мм?

Математика
Введите здесь содержание задания...что больше- 320 см или 3м 20мм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320см=3200мм 3м=3000мм 3200мм>3020мм 320 см больше
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