Для озеленения клумбы трем рабочим потребовалось 2 часа. Сколько времени потратили бы на эту работу четыре рабочих, при условии одинаковой производительности?

Гость: Гость:

Для начала, надо узнать производительность одного рабочего. Для этого переводим часы в минуты и делим на кк-во рабочих: 2ч=120мин. 120:3=40 (мин) производительность одного рабочего 120-40=80 (мин) или 1ч.20м.