Для озеленения клумбы трем рабочим потребовалось 2 часа. Сколько времени потратили бы на эту работу четыре рабочих, при условии одинаковой производительности?
Математика
Для озеленения клумбы трем рабочим потребовалось 2 часа. Сколько времени потратили бы на эту работу четыре рабочих, при условии одинаковой производительности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
может так:2 часа=120 мин 120:3=40 на одного 40*4=160
Гость:
Для начала, надо узнать производительность одного рабочего. Для этого переводим часы в минуты и делим на кк-во рабочих: 2ч=120мин. 120:3=40 (мин) производительность одного рабочего 120-40=80 (мин) или 1ч.20м.
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