цена земельного участка 60.000 ф тыс .банковский ф судный 4 % найти величину земель ренты и изменение ренты при увеличении судного процента в 2 раза

Гость: Гость:

Общая формула поиска цены земли за орендной ставкой и процентом: Оренда\%=цена земли. Значит 60000=Ор.\0.04, тоесть ор.=2400. Если ставка процент станет 4% ----> 8% Орендная плата составит 4800!