Найдите: а) 5/6 от числа 90 б) 12%от числа 400 в)число,3/8которого составляют 200 г)число,25% которого составляют 200 д)часть,которую число 4 составляет от числа 15
Математика
Найдите: а) 5/6 от числа 90 б) 12%от числа 400 в)число,3/8которого составляют 200 г)число,25% которого составляют 200 д)часть,которую число 4 составляет от числа 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 90 * 5/6 = 75 б) 400 * 0,12 = 48 в) 200 * 8 : 3 = 1600/3 г) 200 * 100 : 25 = 800 д) 4/15
Гость:
90 делим на 6 и умножаем на 5= 75 400*12:100=48 х=200*8:3=1600/3 х=100*200:25=800 х=15:4=3,75
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