Найдите: а) 5/6 от числа 90 б) 12%от числа 400 в)число,3/8которого составляют 200 г)число,25% которого составляют 200 д)часть,которую число 4 составляет от числа 15

Математика

Найдите: а) 5/6 от числа 90 б) 12%от числа 400 в)число,3/8которого составляют 200 г)число,25% которого составляют 200 д)часть,которую число 4 составляет от числа 15

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