дано равенство xy=zv.Состававьте четыре пропорции,членами которых являются те же числа x,y,z и v
Алгебра
дано равенство xy=zv.Состававьте четыре пропорции,членами которых являются те же числа x,y,z и v
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
xy=zv. x:z=v:y x:v=z:y y:z=v:x y:v=z:x
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