помогите пожалуйста очень прошу моляю, контрольная завтра умляю помогите При каких значенях параметра р неравенство рх^2+(2р+1)х-(2-р) меньше 0 верно при всех зачениях х. если можно то с подробным обьяснением Буду очнь благодар...

Гость: Гость:

отдельно случай р=0(неравенство при этом не будет квадратным) неравенство при р=0 перепишется в виде х-2<0, x<2 - верно не при всех значениях пусть р не равно 0, тогда чтобы данное квадратное неравенство выплнялось (график левой части лежал ниже оси Ох для любого х), нужно выполнение двух условий p<0 (ветви параболы направлены вниз) D<0 (нет точек пересечения с осью Ох) D=(2p+1)^2-4p*(-1)*(2-p)=4p^2+4p+1+4p(2-p)=4p^2+4p+1+8p-4p^2=12p+1 D<0 12p+1<0 p<-1/12 обьединяя р не равно 0 и p<0 и p<-1/12 окончательно ответ: при p<-1/12