выполните морфемный разбор данных слов: корзинка, наивысочайший, посеребрил, по-детски, приплясывая, осмелиться, видимость, блистательный.

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Всё, кроме окончания, - основа слов. корзинка корень корзин- суф. -к- оконч -а наивысочайший приставка наи- корень -высоч- суф. -айш- оконч. -ийоснова -высоч- (наи-, -айш- не входят в основу) посеребрил приставка по- корень -серебр- суффиксы: -и-, -л- окончание нулевоеоснова: посеребри- (-л- не входит в основу) по-детски приставка по- корень -дет- суффиксы: -ск-, -и- окончания нет (так как это наречие) приплясывая приставка при- корень -пляс- суффиксы: -ыва-, -я- окончания нет (так как это деепричастие) осмелиться приставка о- корень -смел- суффикс -и- окончание -ть (в некоторых школах разбирают как суффикс - см. в вашем учебнике) постфикс (суффикс) -сяоснова: осмели...ся видимость корень вид- суффиксы: -им-, -ость- окончание нулевое блистательный корень блист- суффиксы: -а-, -тельн- окончание -ый Такой разбор этих слов в Морфемно-орфографическом словаре