выполните морфемный разбор данных слов: корзинка, наивысочайший, посеребрил, по-детски, приплясывая, осмелиться, видимость, блистательный.

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выполните морфемный разбор данных слов: корзинка, наивысочайший, посеребрил, по-детски, приплясывая, осмелиться, видимость, блистательный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё, кроме окончания, - основа слов.   корзинка корень корзин- суф. -к- оконч -а   наивысочайший приставка наи- корень -высоч- суф.  -айш- оконч.  -ийоснова -высоч- (наи-, -айш- не входят в основу)   посеребрил приставка по- корень -серебр- суффиксы:  -и-,   -л- окончание нулевоеоснова: посеребри- (-л- не входит в основу)    по-детски приставка по- корень -дет- суффиксы: -ск-,   -и- окончания нет (так как это наречие)   приплясывая приставка при- корень -пляс- суффиксы: -ыва-, -я- окончания нет (так как это деепричастие)   осмелиться приставка о- корень -смел- суффикс  -и- окончание  -ть (в некоторых школах разбирают как суффикс - см. в вашем учебнике) постфикс (суффикс) -сяоснова: осмели...ся   видимость корень вид- суффиксы:  -им-, -ость- окончание нулевое   блистательный корень блист- суффиксы: -а-, -тельн- окончание -ый   Такой разбор этих слов в Морфемно-орфографическом словаре  
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