Длинна поезда 500 метров, максимальная скорость поезда 60 км. в час. Впереди вдоль железной дороги начинается полоса насаждений протяженностью 500 метров. Сколько минут понадобится поезду чтобы проехать насаждения?
Математика
Длинна поезда 500 метров, максимальная скорость поезда 60 км. в час. Впереди вдоль железной дороги начинается полоса насаждений протяженностью 500 метров. Сколько минут понадобится поезду чтобы проехать насаждения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы миновтаь насаждения поезд должен преодолеть расстояние равное длине поезде+длину полосы насаждений 1) 500+500=1000 м=1 км - должен проехать поезд, чтобы проехать насаждения 2) 60 км\ч=1 км\мин - скорость поезда 3) 1:1=1 мин - столько времени нужно поехзду чтобы проехать насаждения ответ: 1 мин
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