На машину навантажили однакові бочки із солоними огірками загальною масою 4 т 840 кг. У кожній бочці 70 кг огірків, а маса бочки з розсолом 18 кг. Скільки було всього кілограмів огіків.

Математика

На машину навантажили однакові бочки із солоними огірками загальною масою 4 т 840 кг. У кожній бочці 70 кг огірків, а маса бочки з розсолом 18 кг. Скільки було всього кілограмів огіків.

Автор: Гость