На  машину  навантажили  однакові  бочки  із  солоними  огірками  загальною  масою  4 т  840  кг.  У  кожній    бочці  70  кг  огірків,   а  маса    бочки   з  розсолом  18  кг.  Скільки   було  всього  кілограмів   огіків.

Математика
На  машину  навантажили  однакові  бочки  із  солоними  огірками  загальною  масою  4 т  840  кг.  У  кожній    бочці  70  кг  огірків,   а  маса    бочки   з  розсолом  18  кг.  Скільки   було  всього  кілограмів   огіків.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса полной бочки 70 + 18 = 88 кг. Всего прогузили 4840/88 = 55 бочек. Всего огурцов 70 * 55 = 3850 кг. Ответ: 3850 кг.
Гость:
1) 70+18=88 кг - важить бочка із солоними огірками 2) 4840:88=55 бочок із солоними огірками 3) 55*70=3 850 кг - всього важать огірки відповідь: 3 850 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
угол ромба равен 32 градуса .Найдите углы которые образуют его сторон с диагоналями
Ответить
Математика
раставь скобки так чтобы равенства стали верными 140-80:4*5=75 140-80:4*5=600 140-80:4*5=136 8*30-30:3*5=238 8*30-30:3*5=0 8*30-30:3*5=350
Ответить
Английский язык
You mustn't/don't have to open the door for a stranger. A stranger may/should trick you. You have to/might answer the phone. You don't have to!may ...
Ответить
Алгебра
дано равенство xy=zv.Состававьте четыре пропорции,членами которых являются те же числа x,y,z и v
Ответить
Алгебра
помогите пожалуйста очень прошу моляю, контрольная завтра умляю помогите При каких значенях параметра р неравенство рх^2+(2р+1)х-(2-р)<0 верно при ...
Ответить