На машину навантажили однакові бочки із солоними огірками загальною масою 4 т 840 кг. У кожній бочці 70 кг огірків, а маса бочки з розсолом 18 кг. Скільки було всього кілограмів огіків.
Математика
На машину навантажили однакові бочки із солоними огірками загальною масою 4 т 840 кг. У кожній бочці 70 кг огірків, а маса бочки з розсолом 18 кг. Скільки було всього кілограмів огіків.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса полной бочки 70 + 18 = 88 кг. Всего прогузили 4840/88 = 55 бочек. Всего огурцов 70 * 55 = 3850 кг. Ответ: 3850 кг.
Гость:
1) 70+18=88 кг - важить бочка із солоними огірками 2) 4840:88=55 бочок із солоними огірками 3) 55*70=3 850 кг - всього важать огірки відповідь: 3 850 кг
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