угол ромба равен 32 градуса .Найдите углы которые образуют его сторон с диагоналями

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диагональ ромба является биссектрисой его угла и делит угол на две равные части т.е. [latex]\frac{32}{2}[/latex]=[latex]$16^\circ$[/latex] угол между диагоналями равен [latex]$90^\circ$[/latex] получается треугольник, а сумма всех углов любого треугольника равна [latex]$180^\circ$[/latex] обозначим неизвестный угол за X : X + [latex]$16^\circ$[/latex] + [latex]$90^\circ$[/latex] = [latex]$180^\circ$[/latex] X = [latex]$180^\circ$[/latex] - [latex]$106^\circ$[/latex] X = [latex]$74^\circ$[/latex] начерти ромб и проведи диагонали - противоположные углы ромба равны