из двух городов,расстояние между которыми 7400км,одновременно навстречу друг другу два самолета и втретелись через 4 ч.Скорость одного самолета950км/ч.Определи скорость второго самолета

Математика

из двух городов,расстояние между которыми 7400км,одновременно навстречу друг другу два самолета и втретелись через 4 ч.Скорость одного самолета950км/ч.Определи скорость второго самолета

Автор: Гость