из двух городов,расстояние между которыми 7400км,одновременно навстречу друг другу два самолета и втретелись через 4 ч.Скорость одного самолета950км/ч.Определи скорость второго самолета
Математика
из двух городов,расстояние между которыми 7400км,одновременно навстречу друг другу два самолета и втретелись через 4 ч.Скорость одного самолета950км/ч.Определи скорость второго самолета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7400:4=1 850 км\ч -сумма скоростей самолетов 2) 1 850-950=900 км\ч - скорость второго самолета ответ: 900 км\ч
Гость:
1)950*4=3800(км)пролетел один самолет 2)7400-3800=3600(км)пролетел второй самолет 3)3600/4=900(км/ч)скорость второго самолета ответ: 900 км\ч
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