Слесарь может выполнить задание за 6 часов, а его ученик -за 8 часов.Какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 час?

Математика

Слесарь может выполнить задание за 6 часов, а его ученик -за 8 часов.Какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 час?

Автор: Гость