Слесарь может выполнить задание за 6 часов, а его ученик -за 8 часов.Какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 час?
Математика
Слесарь может выполнить задание за 6 часов, а его ученик -за 8 часов.Какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За час совместной работы они выполнят 1/6 + 1/8 = 4/24 + 3/24 = 7/24 всей работы. Ответ: 7/24 всей работы.
Гость:
1) 1\6 задания выполнит слесарь за час 2) 1\8 задания выполнит ученик слесаря за час 3) 1\6+1\8=4\24+3\24=7\24 задания выплнят слюсарь и его ученик за час отвте: 7\24 задания
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
через точку пересечения диагонали парал-ма АВСД проведена прямая пересекающая стороны АД и ВС, в точке Е и F .Найти стороны парал-ма если Р=28 см,А...
Математика
девочки посадили возле школы 7 берез,а мальчики -3 липы и 4 тополя . Сколько всего деревьев посадили ученики? Реши задачу тремя способами.
Математика
из двух городов,расстояние между которыми 7400км,одновременно навстречу друг другу два самолета и втретелись через 4 ч.Скорость одного самолета950к...
Математика
Длинна поезда 500 метров, максимальная скорость поезда 60 км. в час. Впереди вдоль железной дороги начинается полоса насаждений протяженностью 500 ...