на уроке физкультуры Оле дали задание пробежать тристо сотых километров ,а Лене- одну вторую километров.Кто должентпробежать больше :Оля или Лена.
Математика
на уроке физкультуры Оле дали задание пробежать тристо сотых километров ,а Лене- одну вторую километров.Кто должентпробежать больше :Оля или Лена.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
оля пробежит 300/100километром это равно 3 лена пробежит 1/2 километров, это в 6 раз меньше келометров чем у ОЛИ ОЛЯ ПОБЕЖИТ БОЛЬШЕ КИЛОМЕТРОВ
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