средняя скорость поезда метрополитена 40 м/с. Время движения между двумя станциями 4 минуты. Определите на каком расстоянии находятся эти станции    

Физика
средняя скорость поезда метрополитена 40 м/с. Время движения между двумя станциями 4 минуты. Определите на каком расстоянии находятся эти станции    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расстояние(путь) равен= скорость *время. 4 мин= 60*4=240сек   путь=240*40=9600 м. или= 9.6км 
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