средняя скорость поезда метрополитена 40 м/с. Время движения между двумя станциями 4 минуты. Определите на каком расстоянии находятся эти станции

Физика

средняя скорость поезда метрополитена 40 м/с. Время движения между двумя станциями 4 минуты. Определите на каком расстоянии находятся эти станции

Автор: Гость