решите 9 9 9 9 9=1000 чтобы получилось 1000можно делить умножать отнимать плюсовать.
Математика
решите 9 9 9 9 9=1000 чтобы получилось 1000можно делить умножать отнимать плюсовать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(9:9)+999=1000 9:9=1 999+1=1000
Гость:
(9:9)+999=1000 1+999=1000
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