знайдiть корiнь рiвняння 6/5х=3/5
Математика
знайдiть корiнь рiвняння 6/5х=3/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/5х=3/5 х=3/5 *5/6=3/6=1/2=0.5 відповідь: 0.5
Гость:
6/5х = 3/5 x = (3/5) / (6/5) x = (3/5) * (5/6) x = 15/30 = или 1/2 = 0,5. Ответ: х = 0,5
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