написать рассказ на пословицу- терпенье и труд всё перетрут

Литература
написать рассказ на пословицу- терпенье и труд всё перетрут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
терпение и труд всегда лучше лени. если ты трудишся и терпелив,то у тебя все получится сделать. а ленивый человек он нечего не добьется в своей жизне ему будет очень тяжело,и когда он это поймет,и скажет себе нало было трудится!
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