написать рассказ на пословицу- терпенье и труд всё перетрут

Гость: Гость:

терпение и труд всегда лучше лени. если ты трудишся и терпелив,то у тебя все получится сделать. а ленивый человек он нечего не добьется в своей жизне ему будет очень тяжело,и когда он это поймет,и скажет себе нало было трудится!