Боковые стороны трапеции равны 13 см 15 см, а периметр равен 48 см.Найдите среднию линию трапеции.
Геометрия
Боковые стороны трапеции равны 13 см 15 см, а периметр равен 48 см.Найдите среднию линию трапеции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр єто сумма всех сторон поєтому сумма оснований трапеции равна разнице периметра и суммы боковых сторон, т.е. 48-(13+15)=48-28=20 см средняя линия трапеции равна полусумме оснований, т.е. 20:2=10 см ответ: 10 см
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