Боковые стороны трапеции равны 13 см 15 см, а периметр равен 48 см.Найдите среднию линию трапеции.

Гость: Гость:

периметр єто сумма всех сторон поєтому сумма оснований трапеции равна разнице периметра и суммы боковых сторон, т.е. 48-(13+15)=48-28=20 см средняя линия трапеции равна полусумме оснований, т.е. 20:2=10 см ответ: 10 см