составьте формулы высших оксидов Ca,Al,C,K,N,Se,S

Химия
составьте формулы высших оксидов Ca,Al,C,K,N,Se,S
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СaO, Al2O3, CO2, K2O, N2O5, SeO3, SO3.
Гость:
оксид кальция CaO оксид аллюминия Al2O3 оксид углерода(4) СО2 оксид калия К2О оксид азота (5) N2O5 оксид селена (6) SeO3 оксид серы (6) SO3 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
расшифруй запись **+***=****, если известно, что оба слагаемых и сумма не изменяются,если прочитать их справа налево.
Ответить
Геометрия
Боковые стороны трапеции равны 13 см 15 см, а периметр равен 48 см.Найдите среднию линию трапеции.
Ответить
Физика
С каким ускарение движется при разбеге реактивный самолёт массой 60тонн, если сила тяги двигателя 90 килоньютон
Ответить
Литература
написать рассказ на пословицу- терпенье и труд всё перетрут
Ответить
Геометрия
диагонали параллелограмма PQRT пересекаются в точке О .Точки M  и N соответсвенно середины сторон QR и PT.Если QP=m,QM=n?то найдите  1)PT; 2)MN;3)Q...
Ответить