составьте формулы высших оксидов Ca,Al,C,K,N,Se,S
Химия
составьте формулы высших оксидов Ca,Al,C,K,N,Se,S
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СaO, Al2O3, CO2, K2O, N2O5, SeO3, SO3.
Гость:
оксид кальция CaO оксид аллюминия Al2O3 оксид углерода(4) СО2 оксид калия К2О оксид азота (5) N2O5 оксид селена (6) SeO3 оксид серы (6) SO3
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