Для детского сада купили 20 пирамид,больших и маленьких по 7 и 5 колец. Увсех пирамид 128 колец. Сколько было больших пирамид?

Математика

Для детского сада купили 20 пирамид,больших и маленьких по 7 и 5 колец. Увсех пирамид 128 колец. Сколько было больших пирамид?

Автор: Гость