Для детского сада купили 20 пирамид,больших и маленьких по 7 и 5 колец. Увсех пирамид 128 колец. Сколько было больших пирамид?
Математика
Для детского сада купили 20 пирамид,больших и маленьких по 7 и 5 колец. Увсех пирамид 128 колец. Сколько было больших пирамид?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x+5y=128 - всего колец x+y=20 - всего пирамид переносим у и выражаем х x=20-y подставляем в 1 уравнение х 7(20-у)+5у=128 140-7y+5y=128 -2у=128-140 -2у=-12 12=2y y=6 x=14
Гость:
х - кол-во больших пирамид 20-х - маленьких 7х + 5(20-х) = 128 7х+100-5х = 128 2х=28 х=14 - больших пирамид 20-14=6 - маленьких пирамид
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