При аварийном торможении автомобиль остановился через 2 сек Найдите тормозной путь автомобиля,если он начал торможение при скорости 36 км/ч.
Физика
При аварийном торможении автомобиль остановился через 2 сек Найдите тормозной путь автомобиля,если он начал торможение при скорости 36 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S-? U0 = 36 U = 0 S= U0T+at^2/2 a=u-u0/t=36/2=18 S=36*2+18*2^2/2=72+36=108
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