При аварийном торможении автомобиль остановился через 2 сек Найдите тормозной путь автомобиля,если он начал торможение при скорости 36 км/ч.

Физика

При аварийном торможении автомобиль остановился через 2 сек Найдите тормозной путь автомобиля,если он начал торможение при скорости 36 км/ч.

Автор: Гость