СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! К 80 г 15% раствора сульфата калия добавили 20 г воды . Массовая доля соли в полученом растворе в процентах

Химия

СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! К 80 г 15% раствора сульфата калия добавили 20 г воды . Массовая доля соли в полученом растворе в процентах

Автор: Гость