СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! К 80 г 15% раствора сульфата калия добавили 20 г воды . Массовая доля соли в полученом растворе в процентах
Химия
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! К 80 г 15% раствора сульфата калия добавили 20 г воды . Массовая доля соли в полученом растворе в процентах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(K2SO4)=0.15*80=12г wраствора= 12/(80+20)=0,12 или 12%
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