звуко-буквенный разбор слова залез
Русский язык
звуко-буквенный разбор слова залез
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
залез з(з)- согл., зв., тв. а(а)- глас., безудар. л(л")- согл., мягк., зв. е(э)- глас., удар. з(с)- согл., глух., тв. 5б., 5зв., 2 слога.
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