Скорость улитки 1/12м/мин.Какое расстояниепроползает улитка за 3/4ч;за 3/5ч;за 5/6ч?

Гость: Гость:

при равномерном прямолейном движении растояние =скорость*время 1\12 м\мин=60\12 м\ч=5 м\ч за 3\4 часа улитка проползет 3\4*5=15\4=3.75 м за 3\5 ч улитка проползет 3\5*5=3 м за 5\6 ч улитка проползет 5\6*5=25\6 м