Скорость улитки 1/12м/мин.Какое расстояниепроползает улитка за 3/4ч;за 3/5ч;за 5/6ч?
Математика
Скорость улитки 1/12м/мин.Какое расстояниепроползает улитка за 3/4ч;за 3/5ч;за 5/6ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при равномерном прямолейном движении растояние =скорость*время 1\12 м\мин=60\12 м\ч=5 м\ч за 3\4 часа улитка проползет 3\4*5=15\4=3.75 м за 3\5 ч улитка проползет 3\5*5=3 м за 5\6 ч улитка проползет 5\6*5=25\6 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При аварийном торможении автомобиль остановился через 2 сек Найдите тормозной путь автомобиля,если он начал торможение при скорости 36 км/ч.
Химия
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! К 80 г 15% раствора сульфата калия добавили 20 г воды . Массовая доля соли в полученом растворе в процентах
Русский язык
Русский язык
Подчеркните грамматическую основу предложения. Утром вода у берегов замёрзла . На реке осталась одна уточка. Бедная Серая Шейка со страху ныряла...