На первой клумбе было в 4 р. меньше кустов роз чем на 2 .Когда на 1 клумб. высадили еще 15 куст.а на 2клумб. 3 куст, то на обеих клумбах стало поровну.Сколько кустов роз было первоначально на 2 клумбе
Алгебра
На первой клумбе было в 4 р. меньше кустов роз чем на 2 .Когда на 1 клумб. высадили еще 15 куст.а на 2клумб. 3 куст, то на обеих клумбах стало поровну.Сколько кустов роз было первоначально на 2 клумбе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x=y x+15=y+3 x+15=4x+3 3x=12 x=4 y=16
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