На первой клумбе было в 4 р. меньше кустов роз чем на 2 .Когда на 1 клумб. высадили еще 15 куст.а на 2клумб. 3 куст, то на обеих клумбах стало поровну.Сколько кустов роз было первоначально на 2 клумбе

Алгебра

На первой клумбе было в 4 р. меньше кустов роз чем на 2 .Когда на 1 клумб. высадили еще 15 куст.а на 2клумб. 3 куст, то на обеих клумбах стало поровну.Сколько кустов роз было первоначально на 2 клумбе

Автор: Гость