в соревнованиях по гимнастике 4 ученика стали победителями, что составило 1/6 всех учеников, принявших участие в соревновании. Сколько учеников участвовало?

Математика
в соревнованиях по гимнастике 4 ученика стали победителями, что составило 1/6 всех учеников, принявших участие в соревновании. Сколько учеников участвовало?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Участие принимало 4 / (1/6) = 4 * 6/1 = 24/1 = 24 ученика. Ответ: 24 ученика.
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