в соревнованиях по гимнастике 4 ученика стали победителями, что составило 1/6 всех учеников, принявших участие в соревновании. Сколько учеников участвовало?

Математика

в соревнованиях по гимнастике 4 ученика стали победителями, что составило 1/6 всех учеников, принявших участие в соревновании. Сколько учеников участвовало?

Автор: Гость