в соревнованиях по гимнастике 4 ученика стали победителями, что составило 1/6 всех учеников, принявших участие в соревновании. Сколько учеников участвовало?
Математика
в соревнованиях по гимнастике 4 ученика стали победителями, что составило 1/6 всех учеников, принявших участие в соревновании. Сколько учеников участвовало?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Участие принимало 4 / (1/6) = 4 * 6/1 = 24/1 = 24 ученика. Ответ: 24 ученика.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Українська література
Математика
Физика
При аварийном торможении автомобиль остановился через 2 сек Найдите тормозной путь автомобиля,если он начал торможение при скорости 36 км/ч.