Запиши, сколько всего единиц в числе, которое содержит. 2дес.9ед= 8дес 8ед= 7дес 1ед= 9дес 2ед= 10дес= 5дес= 9дес 6ед= 3дес 9ед=

Математика

Запиши, сколько всего единиц в числе, которое содержит. 2дес.9ед= 8дес 8ед= 7дес 1ед= 9дес 2ед= 10дес= 5дес= 9дес 6ед= 3дес 9ед=

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