Запиши, сколько всего единиц в числе, которое содержит. 2дес.9ед= 8дес 8ед= 7дес 1ед= 9дес 2ед= 10дес= 5дес= 9дес 6ед= 3дес 9ед=
Математика
Запиши, сколько всего единиц в числе, которое содержит. 2дес.9ед= 8дес 8ед= 7дес 1ед= 9дес 2ед= 10дес= 5дес= 9дес 6ед= 3дес 9ед=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2дес9ед = 29 8дес8ед = 88 7дес1ед = 71 9дес2ед=92 10дес=100 5дес=50 9дес6ед=96 3дес9ед=39
Гость:
числа 29, 88, 71, 92, 100, 50, 96, 39.
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