Вася сфотографировал электронные дважды с интервалом часы, показывающие время от 00: 00:00: до 23:59:59 дважды с интервалом 1000 секунд. Могли ли на этих фотографиях оказаться все цифры от0 до 9

Математика

Вася сфотографировал электронные дважды с интервалом часы, показывающие время от 00: 00:00: до 23:59:59 дважды с интервалом 1000 секунд. Могли ли на этих фотографиях оказаться все цифры от0 до 9

Автор: Гость