Вася сфотографировал электронные дважды с интервалом часы, показывающие время от 00: 00:00: до 23:59:59 дважды с интервалом 1000 секунд. Могли ли на этих фотографиях оказаться все цифры от0 до 9
Математика
Вася сфотографировал электронные дважды с интервалом часы, показывающие время от 00: 00:00: до 23:59:59 дважды с интервалом 1000 секунд. Могли ли на этих фотографиях оказаться все цифры от0 до 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000 сек = 16,66 мин....04.51.23 (первая фотка) + 00.16.66 = 04.67.89 (вторая)
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