В четырех угольнике ABCD AB||CD,BC||AD,AC= 20см,BD=10см,AB=13см.Диагонали четырёхугольника пересикаются в точке О.найдите периметр треугольника COD.
Математика
В четырех угольнике ABCD AB||CD,BC||AD,AC= 20см,BD=10см,AB=13см.Диагонали четырёхугольника пересикаются в точке О.найдите периметр треугольника COD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр треугольника COD.=20/2+10/2+13
Гость:
ABCD-паралелограмм, т.к. AB||CD, BC||AD . Точка О делит диагонали пополам, следовательно ВО=ОD=5(BD=10), АО=ОС=10(АС=20). АВ=СD(т.к. АВСD-паралелограмм). DO=5,СO=10,СD=13, Р=СD+СO+DO=10+13+5=28
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