в 3х бидонах 10 литров молока,в 1 и 2 было 6,3/4литра во 2и 3было 5,1/3литра.сколько литров в каждом бидоне?
Математика
в 3х бидонах 10 литров молока,в 1 и 2 было 6,3/4литра во 2и 3было 5,1/3литра.сколько литров в каждом бидоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 3 бидоне было 10 - 6 3/4 = 40/4 - 27/4 = 13/4 = 3,25 литра молока. Во 2 бидоне было 5 1/3 - 13/4 = 64/12 - 39/12 = 25/12 = 2 1/12 л. литра. Тогда в 1 бидоне было 120/12 - (39/12 + 25/12) = 56/12 = 4 2/3 литра. Проверка: 13/4 + 25/12 + 56/12 = 39/12 + 25/12 + 56/12 = 120/12 = 10; 10 = 10. Ответ: 3,25 л; 2 1/12 л; 4 2/3 литра.
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