Турист 10 км шел пешком, а потом 60 км ехал на автобусе. Во сколько раз скорость езды больше скорости ходьбы, если ехал он в 2,5 раза дольше, чем шел?
Физика
Турист 10 км шел пешком, а потом 60 км ехал на автобусе. Во сколько раз скорость езды больше скорости ходьбы, если ехал он в 2,5 раза дольше, чем шел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Пусть x - время ходьбы, тогда 2,5x - время езды на автобусе. Узнаем, сколько бы он проехал км на автобусе, за время равное x: 60/2.5 =24 - км проехал на автобусе при времени равному ходьбе. Узнаем, во сколько раз путь проеханный больше пройденного: 24/10 = 2,4 Ответ: в 2,4 раза скорость автобуса больше скорости ходьбы.
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