Турист 10 км шел пешком, а потом 60 км ехал на автобусе. Во сколько раз скорость езды больше скорости ходьбы, если  ехал он в 2,5 раза дольше, чем шел?

Гость: Гость:

Решение: Пусть x - время ходьбы, тогда 2,5x - время езды на автобусе. Узнаем, сколько бы он проехал км на автобусе, за время равное x: 60/2.5 =24 - км проехал на автобусе при времени равному ходьбе. Узнаем, во сколько раз путь проеханный больше пройденного: 24/10 = 2,4 Ответ: в 2,4 раза скорость автобуса больше скорости ходьбы.