онук в 4.5 раз младший от деда . Сколько лет кажному з них эсли ых возраст пишитса одними ы теми самими цифрами

Гость: Гость:

число их лет не может біть одноцифровым числом, иначе отношение их лет будет не 4.5 а 1, так число лет будет равным, число их лет не может быть трицифровым числом и больше потому что обычно внуки не успеют до жить до такого почтенного возраста, чтоб им выполнялось не меньше 100 а дедушка был езе жив. Поэтому число лет внука и деда двуцифровые числа. Пусть 10*а+в - число лет деда, тогда 10*в+а - число лет внука. По условию задачи 10*а+в=4.5*(10*в+а), или 10*а+в=45*в+4.5а 10а-4.5а=45в-в 5.5а=44в 0.5а=4в а=8в (поскольку а и в - цифры, то возможны две комбинации в=0 а=0 или в=1 а=8 если в будет большим или равным 2, число а уже не будет цифрой) (случай а=0 в=0 невозможен, так как внуку и деду не может быть по 0 лет) а=1 в=8 ответ: деду 81 год, внуку 18