В кувшине семь стаканов молока,а в банке восемь стаканов молока.За обедом дети выпили пять стаканов молока.Сколько стаканов молока осталось?Решить задачу разными способами

Математика

В кувшине семь стаканов молока,а в банке восемь стаканов молока.За обедом дети выпили пять стаканов молока.Сколько стаканов молока осталось?Решить задачу разными способами

Автор: Гость