В кувшине семь стаканов молока,а в банке восемь стаканов молока.За обедом дети выпили пять стаканов молока.Сколько стаканов молока осталось?Решить задачу разными способами
Математика
В кувшине семь стаканов молока,а в банке восемь стаканов молока.За обедом дети выпили пять стаканов молока.Сколько стаканов молока осталось?Решить задачу разными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кувшин-7ст Банка-8ст. Выпили-5ст осталось-? 1)7+8=15 ст-всего 2)15-5=10ст-осталось. ответ:10ст. 1)7-5=2ст 2)2+8=10ст 1)8-5=3ст )3+7=10ст
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