В четырех угольнике ABCD AB||CD,BC||AD,AC= 20см,BD=10см,AB=13см.Диагонали четырёхугольника пересекаются в точке О.найдите периметр треугольника COD.
Математика
В четырех угольнике ABCD AB||CD,BC||AD,AC= 20см,BD=10см,AB=13см.Диагонали четырёхугольника пересекаются в точке О.найдите периметр треугольника COD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20/2+10/2+13=28 - периметр треугольника COD.
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