В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 15см, а её средняя линия 12см. Найдите периметр трапеции.
Геометрия
В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 15см, а её средняя линия 12см. Найдите периметр трапеции.
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perimetr=12*2+15*2=54
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