В коробке лежат кубики трёх цветов красного,синего и зелёного.Красных кубиков 14,синих6,а зелёных 20.Сколько всего кубиков в этой коробке.В каждой группе отрезков отметь те,которые обозначают красные,синие,и зелёные кубики и ре...

Математика

В коробке лежат кубики трёх цветов красного,синего и зелёного.Красных кубиков 14,синих6,а зелёных 20.Сколько всего кубиков в этой коробке.В каждой группе отрезков отметь те,которые обозначают красные,синие,и зелёные кубики и реши задачу..

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