В коробке лежат кубики трёх цветов красного,синего и зелёного.Красных кубиков 14,синих6,а зелёных 20.Сколько всего кубиков в этой коробке.В каждой группе отрезков отметь те,которые обозначают красные,синие,и зелёные кубики и ре...
Математика
В коробке лежат кубики трёх цветов красного,синего и зелёного.Красных кубиков 14,синих6,а зелёных 20.Сколько всего кубиков в этой коробке.В каждой группе отрезков отметь те,которые обозначают красные,синие,и зелёные кубики и реши задачу..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+6+20=40 всего кубиков в этой коробке
Гость:
Всего в коробке 14 + 6 + 20 = 40 кубиков. Для обозначения общего кол-ва кубиков можно нарисовать отрезок 20 клеток: первые 3 клетки - синий цвет (обозначают кол-во синих кубиков), вторые 7 клеток - красные (то же), третьи 10 клеток - зеленым цветом. Ответ: 40 кубиков.
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