Двое рабочих изготовили вместе 280 оконных рам.Один из них работал 14дней по 7ч в день,а другой-7дней по 6 ч.Сколько рам изготовил каждый из них,если они за 1ч работы изготавливали одинаковое число рам?
Математика
Двое рабочих изготовили вместе 280 оконных рам.Один из них работал 14дней по 7ч в день,а другой-7дней по 6 ч.Сколько рам изготовил каждый из них,если они за 1ч работы изготавливали одинаковое число рам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14*7=98 7*6=42 98+42=140 280/140=2 98*2=196 - 1 42*2=84 - 2 196+84=280
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