Двое рабочих изготовили вместе 280 оконных рам.Один из них работал 14дней по 7ч в день,а другой-7дней по 6 ч.Сколько рам изготовил каждый из них,если они за 1ч работы изготавливали одинаковое число рам?

Математика

Двое рабочих изготовили вместе 280 оконных рам.Один из них работал 14дней по 7ч в день,а другой-7дней по 6 ч.Сколько рам изготовил каждый из них,если они за 1ч работы изготавливали одинаковое число рам?

Автор: Гость