Al+H2O----- AL(OH)3+H2 Расставьте коэфф. схемы в уравнения
Химия
Al+H2O----- AL(OH)3+H2 Расставьте коэфф. схемы в уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2
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