Составьте уравнение реакции разложения гидроксида железа(III).Дайте полную характеристику данной химической реакции по всем изученным классификационным признакам

Гость: Гость:

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O (термическое разложение) Реакция не окислительно-восстановительная. Эндотермическая (раз нужен подогрев, значит идет поглощение теплоты) Гетерогенная (Fe(OH)3 и Fe2O3 твердые вещества, вода - жидкость, а при тепмературе реакции - пар) Некаталитическая. Необратимая. Реакция разложения.