Составьте уравнение реакции разложения гидроксида железа(III).Дайте полную характеристику данной химической реакции по всем изученным классификационным признакам

Химия
Составьте уравнение реакции разложения гидроксида железа(III).Дайте полную характеристику данной химической реакции по всем изученным классификационным признакам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O (термическое разложение) Реакция не окислительно-восстановительная. Эндотермическая (раз нужен подогрев, значит идет поглощение теплоты) Гетерогенная (Fe(OH)3 и Fe2O3 твердые вещества, вода - жидкость, а при тепмературе реакции - пар) Некаталитическая. Необратимая. Реакция разложения.  
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