Решить равенством В первый сосуд налили м литров,во второй-на 7 литров меньше,чем в первый,а в третий-на 10 литров больше чем во второй.В третьем сосуде оказалось столько жидкости сколько в первом и втором вместе.
Математика
Решить равенством В первый сосуд налили м литров,во второй-на 7 литров меньше,чем в первый,а в третий-на 10 литров больше чем во второй.В третьем сосуде оказалось столько жидкости сколько в первом и втором вместе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом сосуде - м литров Во втором сосуде - м-7 литров В третьем - (м-7) +10=м-3 литра Составим уравнение: м+м-7=м+3 м=10 В первом 10 литров, во втором 10-3= 3 литра, в третьем 10+3=13 литров
Гость:
м л - в первом сосуде м-7 л - во втором сосуде м-7+10 = м+3 л - в третьем сосуде м + м-7 = м+3 м = 10 (л) - в первом сосуде 10-7=3 (л) - во втором сосуде 3+10=13 (л) - в третьем сосуде 10+3+13=26 (л) - в трёх сосудах
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