Решить равенством В первый сосуд налили м литров,во второй-на 7 литров меньше,чем в первый,а в третий-на 10 литров больше чем во второй.В третьем сосуде оказалось столько жидкости сколько в первом и втором вместе.

Математика

Решить равенством В первый сосуд налили м литров,во второй-на 7 литров меньше,чем в первый,а в третий-на 10 литров больше чем во второй.В третьем сосуде оказалось столько жидкости сколько в первом и втором вместе.

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