коэффиценты MnO2+KNO3+KOH=K2MnO4+KNO2+H2O плииз срочно надо
Химия
коэффиценты MnO2+KNO3+KOH=K2MnO4+KNO2+H2O плииз срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
только перед КОН 2......
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