квадрат со стороной 2 см.разделён на равные части.Найти площадь трёх четвёртых долей
Математика
квадрат со стороной 2 см.разделён на равные части.Найти площадь трёх четвёртых долей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sвсего квадрата=2×2=4кв.см. Sкаждой части=1×1=1кв.см. а так как нам надо найти S трёх четвертых, то 4кв.см-1кв.см=3кв.см.
Гость:
площадь трёх четвёртых долей 3/4*2*2=3
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