Отцу 25 лет, а его сыну 2 года .Сколько лет будет сыну, когда возраст отца увеличится в 2 раза. напиши краткую запись,решение я знаю

Математика

Отцу 25 лет, а его сыну 2 года .Сколько лет будет сыну, когда возраст отца увеличится в 2 раза. напиши краткую запись,решение я знаю

Автор: Гость