Отцу 25 лет, а его сыну 2 года .Сколько лет будет сыну, когда возраст отца увеличится в 2 раза. напиши краткую запись,решение я знаю

Математика
Отцу 25 лет, а его сыну 2 года .Сколько лет будет сыну, когда возраст отца увеличится в 2 раза. напиши краткую запись,решение я знаю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25*2=50(лет)-возраст отца увеличенный в 2 раза 2)25-2=23(года)разница между возрастом отца и сына 3)50-23=27(лет)-будет сыну
Гость:
(25*2) - ( 25-2) = 27 (лет) - сыну
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