найдите углы равнобокой трапеции если один из её углов на 30 градусов больше второго
Геометрия
найдите углы равнобокой трапеции если один из её углов на 30 градусов больше второго
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: ABCD - трапеция AB=CD угол A меньше угла В на 30 градусов Найти углы. 1. угол А + угол В = угол С + угол D = 180 градусов угол А = угол С угол В = угол D, т.к. трапеция равнобокая. 2. Пусть угол А = х градусов, тогда угол В = х+30 градусов. Известно, что угол А + угол В = 180 градусов. Составляем уравнение. х + 30 + х = 180 2х+30=180 2х=150 х=75 угол А = угол С = 75 градусов угол В = угол D = 75+30 = 105 градусов.
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