найдите углы равнобокой трапеции если один из её углов на 30 градусов больше второго

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Дано: ABCD - трапеция AB=CD угол A меньше угла В на 30 градусов Найти углы. 1. угол А + угол В = угол С + угол D = 180 градусов угол А = угол С угол В = угол D, т.к. трапеция равнобокая. 2. Пусть угол А = х градусов, тогда угол В = х+30 градусов. Известно, что угол А + угол В = 180 градусов. Составляем уравнение. х + 30 + х = 180 2х+30=180 2х=150 х=75 угол А = угол С = 75 градусов угол В = угол D = 75+30 = 105 градусов.