Определить массовую долю калия в 80 г смеси калий нитрата и магний сульфата, содержащей 20% магний сульфата

Гость: Гость:

W(KNO3) = 100% - 20% = 80% m(KNO3) = W(KNO3)*W = 80*0,8 = 64 г W(K в нитрате) = M(K)/M(KNO3) = 39/263 = 0,15 W(K в смеси солей) = m(K)/m(смеси солей) m(K) = m(KNO3)*W(K в нитрате) = 64*0,15 = 9,6 г W(K в смеси солей) = 9,6/80 = 0,12.